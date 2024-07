Perspectives de l'investissement international 2004

Les Perspectives de l'investissement international sont une publication annuelle de l'OCDE consacrée aux évolutions survenues dans le domaine de l'investissement international.

Le présent numéro de Perspectives de l'investissement international comprend les articles suivants : tendances et évolution récentes de l'investissement direct étranger ; la politique russe à l'égard de l'investissement étranger ; stratégies d’incitation à l’investissement et IDE dans plusieurs pays de l’ANASE ; relations entres les accords internationaux sur l’investissement ; le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements ; le cadre pour la transparence de la politique d’investissement.