Cette publication annuelle Perspectives de l’Emploi de l'OCDE 2009 présente une analyse détaillée des derniers développements et des perspectives des marchés du travail dans les pays membres. L'ouvrage met l'accent sur la crise de l'emploi et analyse les mesures prises par les gouvernements pour aider les travailleurs et les personnes sans emploi. Elle préconise des solutions pour éviter que les taux de chomage actuels perdurent sur le long terme.



Le premier chapitre examine la crise de l’emploi proprement dite en analysant les conséquences pour l’emploi et la politique sociale. Le second chapitre examine comment l’industrie, les entreprises et les salariés conditionnent l’évolution de l’emploi et les flux de salariés. Le troisième s’interroge sur le cas des pauvres au travail exacerbé par la crise. Enfin, le quatrième chapitre analyse les prestations d’invalidité : les voies d’accès et de sortie – problème croissant dans la plupart des pays de l’OCDE. Comme dans les éditions précédentes, une annexe statistique exhaustive fournit une mise à jour chiffrée.