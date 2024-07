Le présent document est consacré à l’étude des modalités pratiques de l’examen par les pairs, et de l’effet de pression des pairs qui en découle, au sein des organisations internationales et plus particulièrement de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Il expose les principaux aspects de ces deux notions et s’efforce d’établir un modèle s’inspirant des différents mécanismes d’examen par les pairs utilisés à l’OCDE. Contrairement à d’autres documents qui fournissaient une liste des types d’examens réciproques réalisés à l’OCDE, le présent document s’applique à en analyser les modalités pratiques. Dans l’annexe B, sont présentés, à titre indicatif, quelques-uns des dispositifs d’examen par les pairs en vigueur à l’OCDE.