Pêche, aquaculture et COVID-19: Enjeux et réponses politiques

La pêche et l’aquaculture fournissent des aliments nutritifs à des centaines de millions de personnes dans le monde et des moyens de subsistance à plus de 10 % de la population mondiale. Tous les aspects des chaînes d’approvisionnement en produits halieutiques et aquacoles sont fortement affectés par la pandémie de COVID-19, avec des emplois, des revenus et la sécurité alimentaire menacés.