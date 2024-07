Partenariat avec la société civile

Ce rapport porte sur les partenariats entre les membres du CAD et les organisations de la société civile (OSC). Ils peuvent servir différents objectifs, dont notamment : soutenir le rôle vital que jouent les OSC pour permettre aux personnes de revendiquer leurs droits, promouvoir les approches fondées sur les droits, élaborer et superviser la mise en œuvre de politiques publiques et de partenariats pour le développement, offrir des services complémentaires à ceux fournis par l’État, ou encore contribuer à sensibiliser le public aux défis et aux progrès du développement mondial.