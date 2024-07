Panorama de l'entrepreneuriat 2011

Panorama de l’entrepreneuriat est une nouvelle publication régulière qui présente une collecte originale d’indicateurs destinés à mesurer l’état de l’entrepreneuriat accompagnée d’explications sur le contexte politique et sur l’interprétation des données. Cette publication contient également des chapitres spéciaux qui traitent de problèmes de mesures et de solutions possibles concernant l’entrepreneuriat et ses déterminants. Dans cette première édition, les sujets spéciaux couverts sont : la démographie d’entreprise et les entrepreneurs verts.

Cette nouvelle publication est un produit du Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (PIE) qui est un programme à long terme de statistiques d’entrepreneuriat comparables au niveau international et adaptées la décision politique. Le travail consiste à développer des définitions et des concepts standards et à engager les instituts nationaux et les agences internationales dans la collecte des données. Un groupe international de statisticiens et d’analyste fournit les orientations du Programme, qui bénéficie du parrainage de la Fondation Ewing Marion Kauffman aux États-Unis et du Consortium international pour l’entrepreneuriat (ICE).