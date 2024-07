Panorama de l'entrepreneuriat 2016

Cette publication, issue du Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat, présente une collection originale d’indicateurs pour mesurer l’état de l’entrepreneuriat et ses déterminants. L’édition 2016 présente les données d’une nouvelle enquête en ligne sur les petites et moyennes entreprises conçue par Facebook en collaboration avec l’OCDE et la Banque Mondiale. Elle contient aussi un chapitre spécial sur la productivité des PME, et des indicateurs permettant de suivre les différences hommes-femmes en matière d’entrepreneuriat.