Vers le numérique : le portail « Aide norvégienne au développement - Statistiques et résultats »

En 2018, le ministre de la Coopération pour le développement a annoncé la mise au point d’un portail de résultats visant à informer le public norvégien, de manière ouverte et transparente, sur la manière dont les fonds de développement sont dépensés et sur les résultats obtenus. L’objectif était une communication plus continue, plus systématique et plus complète du financement et des résultats. Le portail sur l'aide norvégienne au développement a été mis au point sur une période de 12 mois par une équipe de collaborateurs de Norad en coopération avec des consultants externes. Il a été lancé le 1er décembre 2020.

Les principales caractéristiques de l’initiative sont les suivantes :