Une politique étrangère féministe pour promouvoir l'égalité des genres à l'échelle mondiale

La nouvelle politique a conduit à un changement de culture institutionnelle qui a permis d’agir dans l’ensemble du portefeuille de la politique étrangère suédoise. Au sein du Conseil de sécurité, la Suède a fait progresser la participation des femmes aux efforts de paix et à la prévention des conflits. Dans le domaine du commerce, la Suède a encouragé l’intégration de la problématique femmes-hommes dans les accords commerciaux de l’UE. Elle a également accru l’aide publique au développement (APD) en faveur de la santé procréative afin de compenser la baisse des dépenses des autres pays. En partenariat avec Wikimedia, la Suède a lancé la campagne #WikiGap pour améliorer les informations sur les femmes dans Wikipédia. Cette initiative mondiale a conduit à une augmentation substantielle de la représentation des femmes dans les articles de Wikipédia.

En conséquence, le Conseil de sécurité et l'Union européenne ont intensifié leurs travaux sur les questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, un plus grand nombre de femmes participant aux dialogues sur la paix et la sécurité dans 12 pays prioritaires. En 2015, la Suède a mis en place un réseau de médiation pour les femmes en réponse à la sous-représentation importante des femmes dans les processus internationaux de médiation et de paix. La Suède a également collaboré avec l’organe des Nations Unies chargé des questions commerciales, la CNUCED, pour produire une « Boîte à outils sur le commerce et le genre » contenant des méthodes pour évaluer les effets des initiatives commerciales sur les femmes et l’égalité femmes-hommes.