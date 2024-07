Théories du changement par thématique pour les domaines prioritaires contribuant à l’Agenda 2030

Dans sa demande de rapport sur les résultats de la politique du pays en matière de développement, le Parlement finlandais a indiqué clairement que les priorités de cette politique étaient trop vagues et ne facilitaient pas la reddition de comptes. Il était nécessaire de définir plus en détail les résultats escomptés et les hypothèses sous-tendant la contribution de la Finlande aux produits, effets directs ou impacts attendus.

Les priorités définies en matière de politiques par le ministère des Affaires étrangères (MAE) étaient thématiques, alors que sa structure organisationnelle et budgétaire ne l'était pas. Les départements et les services étaient soit régionaux, soit organisés par partenariats (multilatéraux, avec la société civile, avec le secteur privé, etc.). À l’ère de l’Agenda 2030, la gestion axée sur les résultats exigeait d’adopter une approche interorganisationnelle et de faire preuve de clarté quant aux résultats attendus dans chaque domaine de résultat thématique. Cela nécessitait également de savoir en quoi ces résultats contribuaient aux Objectifs de développement durable (ODD) et au principe visant à ne laisser personne de côté.