Numérique par défaut, un nouveau concept dans la coopération allemande pour le développement

Le concept du « numérique par défaut » a ouvert une nouvelle phase pour le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) en matière de coopération pour le développement. Cette nouvelle approche repose sur un principe simple : les solutions numériques doivent être le choix par défaut si l’on veut que les projets de coopération pour le développement atteignent leurs objectifs. Afin d’assurer une mise en œuvre à grande échelle de cette stratégie, les projets qui ne font pas appel à des solutions numériques doivent expliquer et justifier leur choix. En conséquence, les partenaires d’exécution de l’Allemagne étudient systématiquement les possibilités de recours aux technologies numériques lorsqu'ils examinent un nouveau projet ou un projet de suivi et font appel à ces technologies lorsque leur utilisation présente un intérêt.

La stratégie du « numérique par défaut » garantit la qualité des solutions proposées, d’un point de vue technique mais aussi méthodologique. Elle a aussi pour but de permettre aux sociétés d’inscrire le passage au numérique dans la durée. L'accent est invariablement mis sur les avantages pratiques, la question étant de déterminer quelles solutions numériques spécifiques peuvent rendre un projet plus efficace, plus efficient ou encore plus innovant. De plus, les projets menés à bien avec succès dans le cadre de cette stratégie sont déployés à plus grande échelle dans les pays partenaires.