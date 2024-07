Ne laisser personne de côté dans un monde numérique : le programme du Royaume-Uni sur l’accès au numérique

Avant 2016, le Royaume-Uni suivait une approche essentiellement sectorielle de la promotion des technologies numériques dans ses programmes de développement international, en mettant l’accent sur l’inclusion financière numérique, la santé numérique et les technologies éducatives ou agricoles, entre autres. Même si ces interventions ont permis d’obtenir des résultats utiles, la possibilité de les porter à plus grande échelle et leur viabilité étaient limitées par un manque de connectivité, de compétences numériques et de contenus et de services numériques adaptés aux communautés mal desservies, ainsi que par des problèmes de cybersûreté et de cybersécurité et un soutien insuffisant aux entreprises numériques locales.

Consacrée aux dividendes du numérique, l’édition 2016 du Rapport sur le développement dans le monde de la Banque mondiale a marqué un tournant dans la réflexion internationale sur le développement numérique. Le rapport montre combien il est important, pour favoriser l’adoption des technologies numériques, d'éliminer des obstacles aussi fondamentaux que l’écart de connectivité tout en agissant sur les « compléments analogiques » que sont par exemple les cadres réglementaires et les compétences numériques. À la suite de la publication de ce rapport, le ministère du Développement international (Department for International Development, DfID) et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office, FCO) – qui ont fusionné en septembre 2020 pour former le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) – ainsi que le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports (Digital, Culture, Media & Sports Department, DCMS) ont uni leurs forces pour faire de la transformation numérique un enjeu transversal. Le défi à relever de concert par ces entités consistait à imaginer, à concevoir et à déployer une initiative transversale à l'administration afin de mobiliser les compétences nécessaires pour promouvoir le développement numérique selon une approche intégrée et globale et pour favoriser une transformation numérique inclusive, responsable et durable dans les pays partenaires.