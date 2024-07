Le Conseil de coopération pour le développement de l’Espagne : élaborer une approche commune des défis du développement

La mise en place de partenariats solides, inclusifs et intégrés, à tous les niveaux, est essentielle à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, comme le souligne l'Objectif de développement durable (ODD) 17 sur les partenariats. Mais pour être efficaces, ces partenariats doivent également orienter l’action publique vers des objectifs communs. L’Espagne dispose d’une longue tradition en matière de partenariats inclusifs, notamment par l’intermédiaire de son Conseil de coopération pour le développement, établi en 2012 pour définir sa politique de coopération internationale pour le développement. Ce Conseil associe, sur une base très large et inclusive, des représentants d'organisations non gouvernementales, du monde universitaire, du secteur privé et des institutions publiques. Il aurait cependant pu être mis plus efficacement à profit pour mener des consultations et éclairer la prise de décision, comme l’a souligné l'examen par les pairs de l’Espagne réalisé par le CAD de l’OCDE en 2016. Soucieuse de renforcer la compréhension commune de la coopération internationale au sein de l’administration et de la société, l’Espagne a relancé son Conseil de coopération pour le développement et réactivé ses groupes de travail thématiques et structurels.