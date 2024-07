L’approche en deux volets de la KOICA en matière de passage au numérique

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 accorde une large place à la science, à la technologie et à l’innovation (STI), vues comme des leviers pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les technologies numériques peuvent accélérer les avancées sur la voie de la réalisation des ODD et sont indispensables à l’avènement d’une économie numérique. Toutefois, sans une approche inclusive, elles risquent de creuser encore les inégalités de revenu et les écarts entre hommes et femmes et entre population urbaine et population rurale. L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a mis au point une stratégie qui lui permet de contribuer à l’accélération des avancées vers la concrétisation des ODD en tirant parti de la quatrième révolution industrielle et en cherchant à combler la fracture numérique au sein des pays et entre eux, en particulier pour les populations les plus vulnérables.