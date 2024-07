L'approche de la Finlande en vue de créer un système de gestion axée sur les résultats en matière de développement durable

La Finlande a lancé une réforme afin de clarifier son approche. L'élaboration d'un système de gestion axée sur les résultats du développement a été guidée par trois plans d'action internes (2013-14, 2016-18 et 2019-20). Chaque plan a identifié les éléments d’une approche de gestion axée sur les résultats (GAR), notamment :

la reddition de comptes et la notification ayant trait à la mise en œuvre

l’engagement des parties prenantes et entre les organisations

les orientations de la direction quant aux prochaines étapes.

Les évaluations stratégiques externes publiques ont identifié là où résidaient, de leur point de vue, les prochains défis du système. Elles ont examiné la GAR au niveau des projets (2011), les orientations politiques en matière de résultats (2015) et la gestion des connaissances (2019). Leurs recommandations ont été intégrées dans les futurs plans d'action et ont donné matière à réflexion en matière d’outils et d’approches.

Plusieurs produits ont été créés : La Finlande a mis au point des outils pour appuyer le centrage sur les résultats des projets, dont un manuel de coopération bilatérale, des programmes-pays et une note d’orientation sur la GAR.

En vue d'améliorer les orientations des politiques, des théories thématiques du changement ont été mises au point en même temps que des indicateurs agrégés. Un nouvel ensemble de théories du changement et de listes d’indicateurs comprenait un alignement accru sur l’Agenda 2030. Cela s'est concrétisé en indiquant d'abord la contribution aux ODD au niveau de l’objectif, ensuite la contribution aux cibles des ODD et enfin par le choix d’un ensemble d'indicateurs alignés sur les indicateurs des ODD ou en découlant. Cela a permis d’adopter une démarche plus systémique caractérisée par des interdépendances entre les ODD et les thématiques.

L'élaboration de calendriers et de processus pour l'année et pour les périodes électorales avait pour but de veiller à ce que les données, les informations et les connaissances sur les résultats soient partagées, synthétisées et exploitées aux fins de la prise de décision.

Pour améliorer la redevabilité, la création d’un rapport au Parlement sur les résultats a été actée. Elle stipule la contribution explicite à l’Agenda 2030. Le rapport est présenté tous les quatre ans ; le second le sera en 2022.