États-Unis : Faire face à la crise climatique sur leur territoire et à l’étranger

L’une des premières mesures prises par le président Biden lorsqu’il a pris ses fonctions a été de publier son Décret présidentiel sur la lutte contre la crise climatique aux États-Unis et à l’étranger (Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad), qui formule une vision, imprime une direction et prévoit des mécanismes institutionnels pour aider le Gouvernement fédéral à gérer avec cohérence les répercussions du changement climatique au plan intérieur, à l’international et sur le long terme et à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable. Le décret présidentiel place la crise climatique au premier plan de la politique étrangère américaine et de la planification en matière de sécurité nationale et vise, entre autres objectifs, à renforcer la résilience, aux États-Unis mais aussi à l’étranger, face aux effets du changement climatique, et à engager une collaboration bilatérale et multilatérale à l’appui d’une trajectoire climatique mondiale durable.

L’un des volets de l’approche américaine comporte l’évaluation, la divulgation et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et des risques liés au climat dans tous les secteurs de l’économie. Le Bureau de la Maison Blanche chargé de la politique climatique nationale coordonne les questions politiques climatiques intérieures, veille à leur cohérence avec les objectifs de l’administration et surveille leur mise en œuvre. Le groupe d'action national pour le climat facilite l’organisation et le déploiement d'une approche à l’échelle de l’administration pour lutter contre la crise climatique sur le sol national. Le Conseil de sécurité nationale coordonne l’approche pangouvernementale de la lutte contre la crise climatique à l’échelle internationale et travaille en étroite collaboration avec l’envoyé spécial du président pour le climat.