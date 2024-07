Donner à la diaspora immigrée les moyens d’agir en faveur du développement durable

Les sommets nationaux peuvent favoriser la création de relations et de réseaux. Par exemple, les Sommets nationaux des diasporas ont réussi à renforcer les liens entre les organisations de migrants et à créer de nouveaux partenariats.

Tirer parti des partenariats avec les autorités locales et les organisations de la société civile. Les régions et les municipalités apportent du savoir-faire et des investissements à des communautés d’une échelle géographique similaire dans les pays partenaires. Souvent, ces territoires sont reliés par le biais des activités économiques, sociales et culturelles transnationales des migrants. Les organisations de la société civile et les associations de la diaspora peuvent favoriser ces liens par des échanges et des projets entre pairs. Des partenariats de coopération décentralisés offrent également l’occasion de promouvoir davantage la « prospérité partagée », en s’appuyant sur ces liens.

Un soutien plus substantiel, à long terme et axé sur l’investissement ou le financement des start-ups peut permettre de mobiliser davantage les contributions de la diaspora au développement durable et de l’associer à la mobilisation du secteur privé, comme en témoigne l’engagement de l’Italie au Sénégal.