Devenir une organisation apprenante et axée sur les données

Tous les projets s’engagent désormais à intégrer les enseignements tirés des résultats dans leur suivi des projets et dans leur prise de décision. Auparavant, cela ne se produisait que si un partenaire de la coopération pour le développement en faisait la demande, ou bien sur une base ad hoc. Les partenaires sont désormais également priés de prendre part à toute activité de revue pour garantir l'appropriation des résultats par toute l'équipe du projet.

Cela fait maintenant 2 ou 3 ans que les communautés de pratique sont en place et couvrent un large spectre de sujets. Les rencontres régulières entre les communautés de pratique de PMEAL ont eu pour effet d'améliorer la qualité des données, de développer des pratiques innovantes au sein de la structure (par exemple des lignes directrices sur le suivi à distance) et d'accroître le professionnalisme. Dix communautés d’expertise ont été financées en 2020 ; elles produisent désormais de nouveaux outils, rédigent des publications, élaborent des méthodes de travail et des politiques innovantes (par exemple une politique de localisation).

Une Unité de la stratégie, de la communication et de l’innovation a été créée en janvier 2021. Elle élabore des tableaux de bord personnalisés à l’intention des gestionnaires et combinant les informations issues de différentes bases de données. Cette Unité a également conçu une nouvelle stratégie pluriannuelle qui fait appel à une étude d’impact tirée de l'ancienne stratégie et à un programme d'apprentissage. L'Unité de la stratégie fait le lien entre d’un côté, les stratégies organisationnelles et de l’autre, le suivi, l'évaluation, l’apprentissage et la communication.