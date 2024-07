Atteindre l’objectif d’un ratio APD/RNB de 0.7 % tout en préservant les engagements en matière de financement

Le Danemark a systématiquement notifié une APD légèrement supérieure à l’objectif de 0.7 % du RNB depuis la mise en place du mécanisme d’équilibrage du budget (0.74 % en 2017, 0.72 % en 2018 et 2019, et 0.73 % à titre préliminaire en 2020).

Les engagements pluriannuels de financement des programmes bilatéraux par pays ainsi que les partenariats avec des acteurs clés, tels que des organisations de la société civile et des organisations multilatérales, peuvent être approuvés dans le cadre d’une seule Loi de financement. En conséquence, les dotations sont protégées sur plusieurs exercices financiers et une certaine souplesse est rendue possible pour les versements.