Lignes directrices de l'OCDE régissant la sécurité des systèmes et réseaux d'information

Ces Lignes directrices s’adressent à l’ensemble des parties prenantes de la nouvelle société de l’information. Elles montrent qu'une prise de conscience et une compréhension accrues des questions de sécurité sont nécessaires : il s'agit de développer une « culture de la sécurité ». En effet, la sécurité devrait être une préoccupation centrale lors du développement des systèmes d’information et des réseaux. Il faut adopter de nouveaux modes de pensée et de comportement en matière d’utilisation des systèmes et réseaux d’information ainsi que dans le cadre des échanges qui y prennent place. Ces Lignes directrices offrent un fondement aux efforts visant à instaurer une culture de la sécurité dans l’ensemble de la société.