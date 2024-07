Nouvelles orientations pour les écoles de demain

Un nouveau modèle d’éducation est-il en train de voir le jour ? Apparemment, un certain nombre de facteurs se conjuguent pour remettre en question le statu quo. Premièrement, l’économie de type industriel cède la place à l’économie du savoir. Deuxièmement, on s’interroge de nouveau sur la pertinence de l’enseignement actuel. Troisièmement, la théorie de l’apprentissage évolue tout comme la pédagogie. Et toutes ces évolutions ont pour toile de fond l’explosion des technologies de l’information et des communications et de l’Internet.