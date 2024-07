Mesurer l’innovation: Un nouveau regard propose de nouveaux outils de mesure ainsi qu’une nouvelle perspective sur les indicateurs classiques. Cette publication se fonde sur les cinquante années d’expérience de l’OCDE dans l’élaboration d’indicateurs, pour aller au-delà de la R-D et décrire le contexte plus large dans lequel s’inscrit l’innovation. Elle présente des indicateurs expérimentaux qui renseignent sur de nouveaux domaines d’action des pouvoirs publics. Elle met aussi en évidence les lacunes du dispositif de mesure et propose des solutions pour y remédier.

Cette publication commence par décrirel’innovation aujourd’hui. Elle examine les facteurs qui incitent les entreprises à innover et montrent comment la convergence, l’interdisciplinarité et la nouvelle géographie des pôles d’innovation transforment le paysage de la science et de la recherche. Cette publication élargit la panoplie d’outils de mesure de l’innovation, en utilisant par exemple de nouveaux indicateurs sur les investissements dans les actifs immatériels et sur les marques déposées.

Le capital humain étant au cœur de l’innovation, une série d’indicateurs vise à rendre compte de la contribution des systèmes d’enseignement au socle de la connaissance et de la recherche. D’autres séries montrent comment les entreprises transforment les compétences et le savoir. A l’aide d’exemples concrets concernant les grands enjeux planétaires tels la santé ou le changement climatique, ces séries éclairent aussi les différents rôles des investissements publics et privés pour encourager l’innovation et en récolter les fruits.

Mesurer l’innovation marque une étape importante dans l’évolution vers l’élaboration de politiques d’innovation étayées par des données concrètes. Cette publication complète les indicateurs « de positionnement » classiques par de nouveaux outils qui soulignent comment l’innovation est, ou pourrait être, liée à la politique menée. Elle constate également qu’il reste encore beaucoup à faire et met en évidence les tâches qui doivent retenir l’attention des statisticiens, chercheurs et décideurs en matière de mesure de l’innovation.

Pour en savoir plus

