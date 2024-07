Marketing et qualité de service dans le transport public

Confronté à des déficits croissants, les transports publics sont en quête d’une nouvelle image. La qualité de service doit surtout être adaptée aux besoins des usagers. Il existe un large éventail de possibilités pour rendre les transports publics plus attrayants : un service plus régulier et plus ponctuel, de meilleurs équipements, une relation client améliorée, des dispositifs de paiement électronique et des correspondances plus pratiques, etc.

La quatre-vingt-douzième Table ronde fait le bilan de la situation des transports publics européens. En comparant ces évolutions intéressantes, une nouvelle image des transports publics se dessine peu à peu.