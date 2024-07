Logistique des transports

La mondialisation et les progrès des technologies de l’information et des communications ont refaçonné les caractéristiques du commerce mondial. Aujourd’hui, les entreprises compétitives au niveau international gèrent leurs activités par le biais de réseaux globaux intégrés conçus pour répondre avec efficacité et sérieux aux demandes du marché d’où qu’elles viennent. Cette tendance a donné le jour aux termes « logistique globale » ou « gestion de la chaîne d’approvisionnement ». En outre, les préoccupations environnementales croissantes exigent une logistique qui soit non seulement efficace mais également favorable au développement durable.

Comment les gouvernements perçoivent-ils l’état actuel des systèmes logistiques ? Existe-t-il une vision partagée des réseaux logistiques mondiaux à développer sur laquelle les gouvernements pourraient fonder leurs réflexions ? Quelles sont les contraintes pour parvenir à des réseaux logistiques efficaces et respectueux de l’environnement ?

Le projet TRILOG de l’OCDE vise à fournir une perspective sur ces questions clés grâce à l’échange d’approches et d’expériences relatives à la logistique du transport de marchandises en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. Ce rapport cherche à identifier les contraintes et à analyser les problèmes communs aux trois régions. Il propose des solutions et des approches susceptibles de faciliter le développement de politiques visant à promouvoir une logistique efficace et durable au niveau international.