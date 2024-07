Libéralisation des échanges de services

Cette étude comporte deux volets : l'identification d'exemples concrets d'exportations de services par les pays en développement, et des études quantitatives sur les avantages de la libéralisation. Loin d'être exhaustive, elle est limitée à bien des égards, mais l'on peut néanmoins en dégager deux conclusions essentielles. Tout d'abord, comme l'illustre la première partie de l'étude, il apparaît clairement que le secteur des services présente pour les pays en développement un très grand intérêt du point de vue des exportations par-delà le mode 4 (mouvements temporaires de personnes physiques fournissant des services), dans la mesure où ces pays sont des acteurs mondiaux ou régionaux dans des secteurs comme les services aux entreprises (externalisation), les services portuaires et services de transport maritime, les services audiovisuels, les services de télécommunications, les services de construction et les services de santé. Deuxièmement, comme on le voit dans la seconde partie de l'étude, pour la plupart des pays dont beaucoup de pays en développement, les gains liés aux exportations résultant de la libéralisation du marché ne sont ni la seule ni la plus importante source de gains attendus. Les avantages de la libéralisation des services découlent, pour une bonne part, non de la recherche d'un meilleur accès aux marchés à l'étranger mais de l'accroissement de la compétitivité et de l'efficience du marché intérieur. Ensemble, les deux observations de cette étude mettent en évidence les avantages potentiels de la libéralisation du marché des services tant pour les pays développés que pour les pays en développement.