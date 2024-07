Les transports de marchandises et la ville

Faire de la ville un espace durablement respectueux de l'environnement est l'aspiration de tout homme politique. Mais contrairement aux transports de personnes, dont l'importance est communément admise, la planification et l'organisation des transports de marchandises ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite. Le rôle économique du transport de marchandises dans la ville n'est pas toujours perçu, alors que la pollution et les encombrements qu'il génère sont invariablement montrés du doigt.

On assiste en Europe à une floraison de projets d’aménagement urbain accompagnés de mesures de circulation plus ou moins restrictives limitant le transport de marchandises. Certaines villes adoptent des mesures relevant de la planification urbaine et de la gestion de l'espace, d’autres tentent d'apporter des solutions à court terme aux problèmes de circulation. Mais les villes étant des organismes vivants, dont le bon fonctionnement est susceptible d’être perturbé, comment être sûr que toutes ces dispositions vont dans la bonne direction ? Cette question essentielle mérite réflexion car nous manquons d'expérience dans ce domaine.

La Table Ronde a examiné les différents aspects du transport de marchandises en ville en s'appuyant sur un large éventail d’expériences nationales et en analysant certaines des approches les plus novatrices.