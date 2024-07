Le traitement des déchets est appelé à s'accroître, car le volume de ces déchets est étroitement dépendant de la croissance économique. Le transport de déchets constitue donc un enjeu majeur pour l'avenir. Plusieurs questions se posent à cet égard. Faut-il renforcer la réglementation relative à ces transports et en revoir les modalités d'application ? Le principe de proximité pour le traitement des déchets, intégré dans cette réglementation au nom de la protection de l'environnement, ne doit-il pas être remis en cause, ce principe de proximité empêchant une massification des flux qui serait favorable aux modes de transport les plus écologiques ?

Le bilan environnemental des transports de déchets ne saurait être établi que dans le cadre d'une approche globale intégrant l'ensemble des filières de traitement de ces déchets. Il faut en effet se méfier des fausses bonnes idées, telles que "le transport de déchets doit être limité" ou " le recyclage est la meilleure solution". La suppression des décharges ou le retraitement pourraient accroître sensiblement les transports de déchets.

La Table Ronde reprend ces points en examinant successivement, à partir de l'expérience des différents pays, les évolutions du secteur des transports de déchets et les problèmes statistiques rencontrés pour les appréhender, la réglementation applicable à ces transports et leur bilan environnemental, en insistant tout particulièrement sur les difficultés engendrées par la répartition modale actuelle de ces transports.