Les supermarchés et la filière viande

Cet ouvrage étudie l’évolution de l’économie alimentaire en s’intéressant plus particulièrement aux incidences économiques de la concentration croissante du commerce de détail sur les consommateurs, les entreprises de transformation et les agriculteurs. Il examine le rapport de force sur le marché de la distribution et évalue la transmission des prix dans les filières bovine, porcine et avicole au Canada, au Japon, aux Pays-Bas et en République tchèque. Il propose par ailleurs trois études de cas consacrées aux stratégies de commercialisation des exploitations, portant respectivement sur : le rôle des marques - de distributeur et autres - dans la filière bovine et porcine en Belgique ; les associations de producteurs dans le secteur horticole néerlandais ; et l’élevage sous contrat dans le secteur de la production animale au sein de l’UE.