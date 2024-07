Les réseaux de la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Longtemps considérées comme des obstacles artificiels hérités de la décolonisation, les frontières ouest-africaines sont aujourd’hui au cœur des politiques visant à favoriser les échanges inter-régionaux et à lutter contre l’instabilité politique. Cette redécouverte des marges de l’État a favorisé la multiplication d’initiatives institutionnelles destinées à favoriser la coopération entre États, régions et communes tout en assurant la protection et la promotion des intérêts et droits des populations frontalières. En dépit de ces initiatives régionales, le fonctionnement effectif de la coopération transfrontalière demeure encore largement inconnu en Afrique de l’Ouest. L’objectif de cette note est de combler cette lacune en analysant la structure sociale et la géographie des réseaux de gouvernance ouest-africains. Sur la base de cette analyse structurelle et géographique sont formulées des recommandations politiques visant à mettre en œuvre des politiques plus territorialisées, plus attentives aux relations entre acteurs impliqués dans la coopération, et plus spécifiquement ajustées aux contraintes et opportunités ouest-africaines.