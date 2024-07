Les progrès des marchés obligataires émergents dans le paysage financier mondial

Une gestion de la dette publique axée sur le risque et une amélioration de la liquidité des marchés obligataires locaux sont deux stratégies importantes et qui se renforcent naturellement pour les marchés financiers émergents. Elles permettent aux économies émergentes i) d’atteindre une plus grande stabilité financière et ii) d’optimiser leur participation au système financier mondial. Toutefois, cette double stratégie nécessite l’adoption d’une perspective macroéconomique plus large favorable à la cohérence des politiques.