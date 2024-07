Les pensions dans les pays de l'OCDE 2007

Les politiques publiques en matière de pensions et de retraite ont connu une évolution spectaculaire au cours des dix dernières années. Cet ouvrage présente un cadre cohérent permettant de comparer les politiques menées par les différents pays de l’OCDE dans ce domaine, ainsi qu’un ensemble de données fiables. Il constitue une bonne base non seulement pour évaluer les systèmes de retraite en vigueur, mais aussi pour concevoir et mettre en œuvre de futures réformes. Cette deuxième édition présente une mise à jour des informations détaillées concernant les principales caractéristiques des systèmes publics de retraite des 30 pays de l’OCDE. On y trouvera notamment des prévisions (présentées de façon claire et compréhensible) des revenus dont les travailleurs actuellement en activité disposeront au moment de leur retraite.

Deux sections importantes ont été ajoutées dans cette édition : 1) L’une décrit et analyse la réforme des retraites dans les différents pays de l’OCDE au cours de la dernière décennie. 2) L’autre présente une étude plus fine des multiples dispositifs de retraite privés volontaires qui jouent un rôle accru dans de nombreux pays de l’OCDE, ainsi que des efforts d’épargne privée nécessaires pour préserver les niveaux de vie au moment de la retraite.