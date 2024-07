Les changements structurels de la population et leurs impacts sur les transports de voyageurs

Les changements actuels dans la structure de la population, qu’ils soient liés au vieillissement démographique ou à la modification radicale des pratiques sociales, sont de la plus haute importance. Sans de nouvelles mesures dynamiques dans la sphère des transports publics la voiture particulière continuera à être de plus en plus utilisée et les problèmes déjà considérés comme étant insurmontables seront aggravés.

La 88ème Table ronde cherche à déterminer l'ampleur de ces évolutions avant d’analyser comment les transports publics peuvent s’y adapter.