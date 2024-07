Le transport routier de marchandises pour compte propre en Europe

Le transport routier de marchandises pour compte propre assure une part importante des transports terrestres en Europe. En tonnages transportés, son activité représente, selon les pays européens, entre deux et cinq fois celle des transports ferroviaires. Pourtant, le transport pour compte propre ne retient guère l'attention et il n'est même pas considéré comme relevant du domaine de la logistique. Or, il assume une fonction essentielle dans le domaine du transport et connaît une profonde mutation du fait de la tendance croissante des entreprises à confier leurs envois à des transporteurs professionnels plutôt qu'à les effectuer elles-mêmes.

Comprendre l’importance des transports routiers de marchandises pour compte propre, analyser les conséquences des évolutions réglementaires qui ont marqué ce domaine d’activité et mieux appréhender son avenir, tel fut l’objet des rapports introductifs et du débat entre experts que cette publication retrace.