Le temps et les transports

Cette Table ronde réexamine l’abondante documentation dont on dispose sur la détermination de la valeur du temps de déplacement des voyageurs. Elle se penche sur le domaine encore peu étudié que constitue l’augmentation du temps des transports de marchandises dans le contexte de la mondialisation.

Les urbanistes, en particulier, craignent que l’attribution d’une valeur excessive au temps de transport des voyageurs n’entraîne un surinvestissement dans les infrastructures urbaines qui stimulerait le développement d’un habitat urbain de faible densité et l’étalement des villes. Les mesures des politiques des transports qui favorisent la vitesse et la fiabilité du transport de marchandises n’ont pas seulement pour effet de réduire ses coûts directs, mais elles ont également de fortes répercussions sur les politiques de stockage, la logistique, voire sur les choix d’implantation des entreprises. Comme le révèlent des études empiriques récentes, l’évolution des temps de transport international, ainsi que le raccourcissement des cycles des produits et de la mode, ont une influence sur la structure de l’investissement direct étranger et les courants d’échanges internationaux. La prise de décisions rationnelles dans le domaine de la politique des transports doit tenir compte de ces effets indirects.