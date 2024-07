Le secteur du logiciel

Ce document construit un profil statistique d’un des secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) à la croissance la plus rapide, celui des logiciels, et examine quelques aspects importants inhérents à l’économie de l’information. On peut penser que c’est ce secteur des TIC qui est le plus important économiquement, et qu’il est à l’économie fondée sur le savoir ce que les secteurs de l’acier et de l’automobile étaient à l’économie industrielle. D’un point de vue statistique, ce document soulève également des questions qui sont au coeur des changements qui apparaissent alors que se développe l’économie de l’information. De par sa nature intangible, le logiciel est difficile à mesurer et plus facilement sujet à duplication ou piratage.