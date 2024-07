Le nouveau campus de l'Université de Salamanque

L’Université de Salamanque en Espagne va se doter d’un nouveau campus enraciné dans la culture, la géographie et l’architecture locales et la tradition universitaire. Il sera édifié dans la localité proche de Villamayor, sur la rive du Tormes. Le plan d’ensemble définit les principaux aspects de ce qui sera l’un des plus importants projets universitaires d’Europe.