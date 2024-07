Le marché des transports interurbains dans les pays en transition

Après la chute du Mur de Berlin et la fin de l'ancien système économique, les pays d'Europe centrale et orientale ont traversé une crise économique profonde caractérisée par une contraction de leur Produit Intérieur Brut et une réduction corrélative très importante des transports.

A l'instar de l'économie en général, les transports sont passés d'un système axé sur l'offre à un système où prime la demande. Les décisions ne sont plus imposées par une volonté planificatrice mais par le marché. Aussi, après cinq ou six ans de réformes, la Table Ronde 106 a cherché à faire le point sur la situation des transports dans les pays d'Europe centrale et orientale. Les politiques qui sont menées présentent-elles les caractéristiques adéquates pour faire face aux besoins de transformation ? Tous les pays étudiés envisagent d'adhérer à l'Union Européenne, aussi tendent-ils à adopter le modèle de concurrence européen en matière de transports. Mais ce modèle est-il adapté aux mentalités et réalités des anciens pays socialistes ? Ces questions figurent, parmi d'autres, au coeur des discussions de la Table Ronde 106.