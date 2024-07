Le dynamisme des entreprises pendant la pandémie de COVID-19 : quelles politiques pour une reprise inclusive ?

La pandémie de COVID-19 a été lourde de conséquences sur le dynamisme des entreprises. Même si les entrées d’entreprises ont connu un rebond après la chute observée durant les premiers confinements, début 2020, ce redressement varie fortement d'un pays à l'autre, ce qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur l’emploi et la croissance de la production. Les mesures prises pour soutenir la trésorerie des entreprises et les modifications temporaires des procédures de faillite ont permis de réduire le nombre de défaillances d’entreprises de plus de 30 % en moyenne par rapport à la période antérieure à la pandémie. Ces mesures ont sans doute protégé des entreprises viables et productives et permis d'échapper aux risques systémiques qu'aurait représenté une vague de faillites, mais elles ont peut-être maintenu en vie des entreprises susceptibles de ne pas être viables (connues sous le nom d’entreprises zombies).