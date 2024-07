Dans la société du savoir du XXIe siècle, tout le monde – non seulement les enfants mais aussi chaque adulte, entreprise ou organisation – devra avoir en permanence accès à un éventail complet de services éducatifs de qualité. Ce principe – souvent prôné par l’OCDE et adopté par les ministres de l’Éducation des pays membres – a incité à planifier et à proposer des services d’enseignement et de formation dans la région de Mawson Lakes, nouvel aménagement situé à la périphérie d’Adélaïde, en Australie du Sud. Le Centre Mawson, point d’accès à ces services, qui a ouvert en 2005, est destiné à l’ensemble de la population locale.