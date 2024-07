Le campus « vert » de proximité du Queen Margaret University College (Royaume-Uni)

Le nouveau campus du Queen Margaret University College, au Royaume-Uni, est dans sa conception un centre éducatif de proximité, soucieux du développement durable. Les étudiants et le personnel initialement consultés au sujet de la conception du campus ont montré qu’ils souhaitaient vivement disposer d’un environnement écologiquement viable, dans lequel tous puissent jouir de très nombreux espaces verts. C’est pourquoi les architectes du campus se sont employés à développer au maximum la biodiversité, à favoriser les moyens de transport écologiques et à tirer le meilleur parti possible de la lumière du jour et de la ventilation naturelle à l’intérieur des bâtiments. Ce projet de réimplantation prévoit de transformer une douzaine d’hectares de terres agricoles pauvres en une diversité d’habitats pour la flore et la faune permettant la création d’espaces verts. Le campus sera ouvert au grand public à des fins éducatives et récréatives.