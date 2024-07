Statistiques de la population active 1999

L'édition annuelle des Statistiques de la population active fournit des statistiques détaillées sur la population, la population active, l'emploi et le chômage, décomposées par sexe, situation dans la profession et secteur d'activité. Pour chaque pays, les taux d'activité et de chômage sont ventilés par sexe et tranche d'âge et des tableaux comparatifs permettent d'analyser les principales composantes de la population active. Les données y sont disponibles pour chaque pays Membre de l'OCDE et pour OCDE-Total, Zone euro et UE15. Les séries chronologiques présentées sont disponibles sur vingt ans pour la plupart des pays. Pour la première fois, on trouvera dans cette édition des séries sur la durée du chômage, le travail à temps partiel et la population active civile occupée, ventilée par sexe ou totale. Cette édition comprend également des informations sur les sources et les définitions qu'utilisent les pays Membres pour compiler leurs statistiques. POUR EN SAVOIR PLUS Les Statistiques trimestrielles de la population active fournissent quant à elles les statistiques les plus récentes sur l'évolution à court terme des composantes essentielles de la population active et de l'emploi par secteurs d'activité. On y trouvera des données sur vingt pays qui établissent des statistiques sur une base mensuelle ou trimestrielle. ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR CD-ROM Toutes les séries fournies dans les Statistiques de la population active seront également disponibles sur le CD-ROM intitulé Statistiques du marché du travail de l'OCDE (à paraître au cours de l'été 2000).