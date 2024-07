Statistiques de la population active 2004

L'édition annuelle des Statistiques de la population active comporte des statistiques détaillées sur la population, la population active, l'emploi et le chômage, la situation professionnelle et le secteur d'activité, décomposées par sexe. Elle comprend aussi des séries sur la durée du chômage et le travail à temps partiel et le taux d'activité, ventilées par tranche d'âge. Cette édition couvre la totalité des pays de l’OCDE, le total OCDE, la Zone euro et l’Europe des 15 pour la période 1983-2003.