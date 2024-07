Les administrations publiques sont de gros acheteurs de biens et de services et ces marchés représentent un potentiel énorme pour le commerce international. Ce rapport présente une synthèse des études analytiques visant à mesurer la taille des marchés publics et propose divers indicateurs de la taille des marchés publics pour plus de 130 pays. On estime à $5550 milliards le montant mondial des marchés publics totaux, ce qui équivaut approximativement à 82,3% des exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux de 1998. On estime la valeur mondiale des marchés publics qui peut potentiellement donner lieu à des échanges internationaux à $2083 milliards, ce qui équivaut à 7,1% du produit intérieur brute (PIB) mondial ou à 30,1% des exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux. Des indicateurs détaillés de la taille des marchés publics sont proposés pour les pays de la zone OCDE , et notamment des ratios par niveau d'administration, par catégorie de dépenses (consommation ou investissement) et des indicateurs des parts des marchés publics qui peuvent donner lieu à des échanges internationaux. Une bonne connaissance de la taille des marchés publics et, en particulier, des parts des marchés nationaux qui sont potentiellement ouvertes à la concurrence internationale est en effet utile pour les milieux d'affaires, les pouvoirs publics et les négociateurs commerciaux.