La réforme de l'école et la construction scolaire

Ces cinq dernières années, le cadre réglementaire régissant le système scolaire italien a radicalement changé. Après des décennies pendant lesquelles on a annoncé la réforme, débattu, proposé, expérimenté, l’école de demain est sur le point de se concrétiser. Est-il possible de construire aujourd’hui des bâtiments scolaires qui puissent accueillir agréablement l’école réformée qui se profile ? C’est probablement la question la plus pressante qu’administrateurs, dirigeants et techniciens des collectivités locales se posent aujourd’hui.