Le transport international express de documents, paquets ou colis, connaît une expansion considérable, soutenue par la mondialisation des échanges. Dans le même temps, le transport express et la messagerie tendent à devenir, en Europe tout au moins, des produits très voisins. Les opérateurs de l'express ou de la messagerie -- qu'il s'agisse des {integrators}, des transitaires, des messagers traditionnels ou d'entreprises publiques comme les Postes entrent de plus en plus fortement en concurrence. Comment évolueront les marchés ? Quelle sera la place des différents intervenants ? Vont-ils conclure des alliances stratégiques ? Ces alliances seront-elles durables ? Les pouvoirs publics doivent-ils intervenir ? Voici quelques-unes des questions auxquelles la Table Ronde s'est attachée à répondre en confrontant l'avis d'experts et le point de vue de professionnels de la messagerie express. Cette Table Ronde montre clairement que la profession du transport express est appelée à connaître d'importants changements en Europe.