L'utilisation des équipements scolaires en dehors des heures de classe

L’expérience d’un certain nombre de pays de l’OCDE montre aujourd’hui comment l’utilisation des écoles en dehors des heures de classe peut améliorer les résultats des élèves en leur donnant davantage de temps pour étudier, enrichir le programme scolaire par des activités hors programme, donner aux adultes des possibilités de développement personnel ou de formation et offrir à la population en général un cadre bien situé qui puisse être le centre de la vie collective. Les pratiques actuelles dans ce domaine en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en France, en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse et en Turquie sont décrites dans cet article.