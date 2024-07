L'organisation des bâtiments scolaires en Grèce

En Grèce, l’organisme national responsable des bâtiments scolaires a été converti en société anonyme publique. La School Building Organisation (SBO) avait été établie en 1962 avec pour mission de concevoir et construire de nouveaux bâtiments et de fournir des équipements éducatifs. En 1998, la SBO a été transformée en société anonyme (S.A.) sous la supervision du ministre de l’Éducation nationale et du Culte, l’État grec en étant le seul actionnaire.