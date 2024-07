L'OCDE en chiffres 2000

Cette édition de l’OCDE en chiffres contient des données essentielles sur les pays de l’OCDE, telles que la croissance économique, l’emploi, l’éducation ou les transport. Elle comporte des tableaux sur les émissions de dioxyde de carbone, les investissements institutionnels, et la technologie. Pour élargir les perspectives et faciliter les comparaisons internationales, cette édition comprend quelques graphiques qui donnent un bref aperçu de certains thèmes, dont la nouvelle économie : la pénétration de l’Internet, le commerce de haute technologie et l’investissement en savoir; ainsi que des thèmes plus classiques : le marché du travail, la fiscalité des entreprises et l’aide au développement.

L'OCDE en chiffres est un recueil de données original, de petit format, qui constitue une source unique de statistiques. A l’instar des autres données de l’OCDE, celles qui figurent dans cette brochure ont été compilées et vérifiées par nos experts. Elles peuvent, par conséquent, être utilisées en toute fiabilité par les décideurs au sein des administrations publiques, des entreprises et des organismes de recherche. Grâce à l’édition en ligne de l’OCDE en chiffres, le public a désormais également accès à l’une des bases de données les plus riches et les plus crédibles dans les domaines économique, financier, social et environnemental. Nous sommes convaincus que l’édition 2000 de l’OCDE en chiffres sera pour vous un outil d’information précieux.