L'indicateur de la qualité de la conception des établissements scolaires au Royaume-Uni

En décembre 2005, le Royaume-Uni a adopté un dispositif pour évaluer la qualité de la conception des établissements primaires et secondaires. L’indicateur de la qualité de la conception (DQI) des établissements scolaires est un outil susceptible d’aider les acteurs concernés – enseignants, parents, administrateurs d’école, élèves, citoyens, autorités locales clientes et professionnels du bâtiment – à atteindre l’excellence dans la conception des établissements scolaires et des terrains, qu’il s’agisse d’espaces nouveaux ou réaménagés. La grille d’évaluation DQI a été établie par le ministère de l’Éducation et le Conseil de l’industrie de la construction (Construction Industry Council).