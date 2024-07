L’importance de l’Objectif de développement durable relatif à l’éducation (ODD 4) pour les pays de l’OCDE

Universel et ambitieux, le Programme de développement durable invite l’ensemble des pays de la planète à atteindre les Objectifs de développement durable d’ici à 2030, et c’est pour cette raison qu’il revêt une importance particulière pour les pays de l’OCDE. Dans ce contexte, le quatrième Objectif de développement durable livre des informations sur des enjeux politiques en matière d’éducation qui ne sont généralement pas inclus dans le programme d’action international en faveur du développement, malgré leur grande pertinence pour les pays membres ou partenaires de l’OCDE. L’ODD 4 insiste notamment sur l’importance d’assurer l’accès sur un pied d’égalité à l’éducation et à des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie qui conduisent à des résultats d’apprentissage efficaces. Il met également l’accent sur la nécessité d’adapter le contenu des programmes d’éducation pour y inclure des sujets significatifs tels que les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes. Toutefois, le défi actuel consiste désormais à collecter des données comparables et de qualité afin d’assurer le suivi d’une série d’indicateurs du quatrième Objectif de développement durable. La date butoir de 2030 approchant, les pays de l’OCDE peuvent jouer un rôle important en mettant en avant la nécessité de collecter davantage de données de meilleure qualité et en développant des méthodologies pour évaluer les systèmes d’éducation dans les pays de l’OCDE et autres pays du monde.